Ми самі пережили декілька воєн у 90-ті, – Джокович виправдовує проросійський вчинок батька

Сербський тенісист Новак Джокович був змушений пояснювати вчинок свого батька після матчу на Australian Open, де той позував з проросійськими фанатами із забороненою символікою.

Скандальний випадок стався після чвертьфінального матчу Australian Open, в якому Новак Джокович грав проти росіянина Андрєя Рубльова. На цьому матчі один з вболівальників був у футболці з великою літерою "z". Хоча організатори турніру перед тим офіційно заборонили використовувати російські та білоруські прапори, а також символи війни Росії проти України.

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Вже після матчу батько тенісиста Срджан Джокович вирішив сфотографуватися з вболівальниками, які зібралися на сходах арени та в парку навколо. Це були сербські та російські фанати. Один з них мав російський прапор, на якому був зображений російський диктатор Владімір Путін. А сам він був у футболці з літерою "z". І коли поруч з ним стояв Срджан Джокович, то цей росіянин передав вітання одному з путінських посіпак Александру Залдостанову, який перебуває під санкціями.

Сам Срджан після цього вигукнув "живели Руси", що можна перекласти як "хай живуть росіяни", або як тост "за росіян".

Такий обурливий вчинок не залишився поза увагою організаторів турніру. І там нагадали його учасникам щодо недопуску таких вчинків та відповідного покарання за них.

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Вже на півфінальному матчі Australian Open Срджана Джоковича не було на трибунах. А Новаку Джоковичу довелося відповідати за вчинок свого батька.

Тенісист заявив, що його батька неправильно зрозуміли. Нібито він як завжди пішов святкувати перемогу з сербськими вболівальниками.

"Мій батько, вся моя родина і я пережили кілька війн у 90-х. Як сказав мій батько, ми проти війни, ми ніколи не підтримуватимемо насильство чи війну. Ми знаємо, наскільки це руйнівно для родини, для людей у будь-якій країні, яка переживає війну", – заявив Новак Джокович.

Новак Джокович переконує, що слова його батька на відео з росіянами неправильно зрозуміли. І стверджує, що "він думав, що фотографується з кимось з Сербії", адже навколо було багато сербських прапорів.

Сербський і російський прапор ще дійсно можна переплутати (сербський має три горизонтальні лінії червоного, синього та білого кольорів. Російський прапор має ті ж три кольорові смуги, тільки у зворотньому порядку). Але вигук з побажанням росіян явно не вкладається в пояснення Новака Джоковича. І поки невідомо, чи буде Срджан Джокович на трибунах фіналу Australian Open.