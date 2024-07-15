У суботу, 14 липня, відбувся фінал Вімблдонського турніру-2024. Вдруге поспіль Карлос Алькарас переміг Новака Джоковича.

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Коментар Джоковича щодо поразки

Сербський тенісист зазначив, що почувався значно слабшим за свого суперника.

Він грав кожен м'яч краще за мене. Але не думаю, що був здатний на більше. Він не давав легко вигравати очки на моїй подачі. Він грав дуже різноманітно, подавав 218 км/год – я ніколи не бачив у нього такої швидкості. Напевно, він учора дуже добре потренував подачу. Фінал Вімблдону надає мені великої впевненості. Але водночас я відчуваю, що не на тому рівні, щоб протистояти найкращим гравцям світу – Карлосу та Янніку,

– розповів Джокович.

Зокрема, він сказав, щоб досягти успіху на інших турнірах йому треба грати краще, ніж у фіналі Вімблдону та також почувати себе краще фізично.

"Не можу сказати, що я вперше з таким зіткнувся. Зазвичай у таких випадках я встаю, вчуся і стаю сильнішим. Так і зроблю. Зараз Олімпіада та US Open – основні цілі для мене до кінця року. Сподіваюся, на цих двох турнірах я покажу найкращі результати", – додав Новак Джокович.

Нагадаємо, що зовсім скоро, 26 липня, стартують Олімпійські ігри-2024 в Парижі.