Карлос Алькарас – Новак Джокович 3:0 (6:2, 6:2, 7:6(4))

Суперники вдруге поспіль розіграли чемпіонським титул Вімблдону-2024. Сербський тенісист не зумів взяти реванш за торішню поразку, пише 24 Канал.

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Алькарас не залишив шансів Джоковичу

У першому сеті 21-річний іспанець впевнено взяв подачу титулованого серба та повів у рахунку. Джокович так і не зумів нав'язати боротьбу. У підсумку партія завершилася з рахунком 6:2 на користь Алькараса.

Другий сет проходив за схожим сценарієм. Карлос повів у рахунку після брейку та закрив сет з аналогічним результатом – 6:2.

Джокович прокинувся у третій партії. Він нав'язав супернику запеклу боротьбу. Після десяти зіграних геймів рахунок був рівний – 5:5. На тайбрейку Алькарас довів поєдинок до логічного завершення.

Це була шоста зустріч суперників на корті. Третю перемогу у протистоянні здобув Алькарас. Дві з трьох перемог у матчах проти Джоковича іспанець здобув у фіналах Вімблдону.

Відеоогляд матчу Алькарас – Джокович

Це другий поспіль виграш Вімблдонського турніру іспанським тенісистом. Торік Алькарас у п'ятисетовому поєдинку переміг Джоковича. Загалом це вже четвертий титул Грендлему у кар'єрі Карлоса. Крім Вімблдону він по одному разу вигравав US Open (2022) та Ролан Гаррос (2024).