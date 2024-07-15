Україну в одиночному розряді на Вімблдонському турнірі представляли одразу 8 тенісисток, що є національним рекордом. Найкраще виступила Еліна Світоліна, яка пробилася до чвертьфіналу, пише 24 Канал.

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Як змінилися позиції українських тенісисток

Попри такий результат уродженка Одеси не змогла утримати свої позиції, адже минулого року дійшла до півфіналу. Вона опустилася на 9 сходинок та наразі розташувалася на 30-му місці світового рейтингу.

Її перегнала Даяна Ястремська, яка закінчила свої виступи після третього кола турніру. Цього вистачило, щоб піднятися на 25-ту позицію та стати другою ракеткою України.

Лідерка національного рейтингу Марта Костюк зберегла 19-ту сходинку. Також не змінилася позиція Ангеліни Калініної – вона 47-ма.

Найбільшого регресу серед українок зазнала Леся Цуренко, яка не змогла захистити очки тогорічного Вімблдона, коли дійшла до 1/8 фіналу. Вона у першому колі поступилася Варварі Грачовій, через що втратила 31 позицію – 90-те місце.

Значно покращили свій рейтинг Дарія Снігур, Юлія Стародубцева, Катерина Байндль і Катаріна Завацька, проте всі вони залишаються поза топ-100.

Українки в топ-200 світового рейтингу

  • 19. Марта Костюк – 2240 очок
  • 25. Даяна Ястремська – 1860 (+2 позиції)
  • 30. Еліна Світоліна – 1750 (-9)
  • 47. Ангеліна Калініна – 1186
  • 90. Леся Цуренко – 818 (-31)
  • 105. Дарія Снігур – 704 (+25)
  • 123. Юлія Стародубцева – 595 (+30)
  • 169. Катерина Байндль – 430 (+15)
  • 179. Катаріна Завацька – 415 (+18)

У топ-10 світового рейтингу також відбулося декілька змін. Фіналістка Вімблдона Жасмін Паоліні піднялася на рекордне для себе п'яте місце, а переможниця змагань Барбора Крейчикова увірвалася в десятку найкращих. Маркета Вондроушова й Онс Жабер залишили топ-10.

Рейтинг WTA: топ-10

  1. Іга Швьонтек (Польща) – 11 285 очок
  2. Коко Гофф (США) – 8173
  3. Арина Сабалєнко ("нейтральна") – 7061
  4. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 6376
  5. Жасмін Паоліні (Італія) – 5518 (+2)
  6. Джесіка Пегула (США) – 4665 (-1)
  7. Чжен Ціньвень (Китай) – 4055 (+1)
  8. Марія Саккарі (Греція) – 3925 (+1)
  9. Даніель Коллінз (США) – 3702 (+2)
  10. Барбора Крейчикова (Чехія) – 3573 (+15)