В субботу, 14 июля, состоялся финал Уимблдонского турнира-2024. Во второй раз подряд Карлос Алькарас победил Новака Джоковича.

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Комментарий Джоковича относительно поражения

Сербский теннисист отметил, что чувствовал себя значительно слабее своего соперника.

Он играл каждый мяч лучше меня. Но не думаю, что был способен на большее. Он не давал легко выигрывать очки на моей подаче. Он играл очень разнообразно, подавал 218 км/ч – я никогда не видел у него такой скорости. Наверное, он вчера очень хорошо потренировал подачу. Финал Уимблдона придает мне большую уверенность. Но в то же время я чувствую, что не на том уровне, чтобы противостоять лучшим игрокам мира – Карлосу и Яннику,

– рассказал Джокович.

В частности он сказал, чтобы достичь успеха на других турнирах ему надо играть лучше, чем в финале Уимблдона и также чувствовать себя лучше физически.

"Не могу сказать, что я впервые с таким столкнулся. Обычно в таких случаях я встаю, учусь и становлюсь сильнее. Так и сделаю. Сейчас Олимпиада и US Open – основные цели для меня до конца года. Надеюсь, на этих двух турнирах я покажу лучшие результаты", – добавил Новак Джокович.

Напомним, что совсем скоро, 26 июля, стартуют Олимпийские игры-2024 в Париже.