Проти України може не зіграти: юне дарування київського Динамо планує змінити збірну

Македонський півзахисник київського Динамо Решат Рамадані незабаром може змінити футбольне громадянство. Новачок "біло-синіх" має албанські корені.

Столичний клуб провів дуже скромну трансферну компанію під час зимової перерви у чемпіонаті. Команду Луческу переважно поповнили футболісти, які перебували в оренді. Єдиним по справжньому новим гравцем став Решат Рамадані.

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19-річний македонський півзахисник підписав контракт з Динамо до 30 липня 2026 року. Боси киян заплатили колишньому клубу Рамадані Шкендії 250 тисяч євро. Футболіст привернув на себе увагу тренерського штабу Динамо під час спарингу на зборах в Туреччині. Тоді підопічні Луческу мінімально обіграли Шкендію (1:0) завдяки голу Лонвейка.

Албанії сподобався новачок Динамо

Рамадані розглядається, як майбутня заміна капітану Динамо Сергію Сидорчуку. Опорний хавбек має досвід виступів за юнацькі та молодіжну збірні Північної Македонії. Втім, Решат невдовзі може змінити своє громадянство.

За інформацією македонських ЗМІ, Футбольна асоціація Албанії контактує з 19-річним хавбеком, пропонуючи виступати за їхню національну збірну.

Річ у тім, що Рамадані є етнічним албанцем, хоча і народився у Північній Македонії. Тому особливих проблем з переходом в іншу футбольну асоціацію у нього не має виникнути.

Що відомо про Рамадані

Решат Рамадані народився 30 червня 2003 року у Тетово – місті на північному заході Північної Македонії.

Футбольну освіту здобув у Академії Шкендії.

У основній команді почав грати з початку 2022 року. У його активі 28 матчів за Шкендію, 1 гол плюс один асист.

За молодіжну збірну Північної Македонії відіграв 3 матчі.

Портал Transfermarkt оцінює новачка Динамо у 200 тисяч євро.

Збірна Північної Македонії є суперником України у групі С відбірного турніру до чемпіонату Європи 2024. Поєдинок проти балканців "синьо-жовті" проведуть 16 червня.