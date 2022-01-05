Нова зірка: CIES назвала ім'я найдорожчого футболіста у світі

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував рейтинг найдорожчих футболістів у топ-5 європейських чемпіонатів. Рейтинг очолив нападник мадридського Реалу Вінісіус Жуніор.

Найдорожчим футболістом у топ-5 ліг визнано Вінісіуса Жуніора з Реала – його оцінили в 166,4 млн євро.

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Найбільш високооціненим воротарем став Джанлуїджі Доннарумма з ПСЖ (82 млн євро), центральним захисником – Рубен Діаш із Манчестер Сіті (120,5 млн), фланговим захисником – Альфонсо Девіс із Баварії (122,3 млн), півзахисником оборонного плану – Джуд Беллінгем із Боруссії Дортмунд (130,1 млн), атакуючим півзахисником – Флоріан Віртц із Баєра (133 млн).

Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду не потрапили до топ-100. Кіліан Мбаппе посів 48-е місце, його оцінили у 71,5 млн євро.

Топ-10 рейтингу

1. Вінісіус Жуніор, Реал – 166,4 млн євро;

2. Філіп Фоден, Манчестер Сіті – 152,6;

3. Ерлінг Холанд, Боруссія – 142,5;

4. Мейсон Грінвуд, Манчестер Юнайтед – 133,9;

5. Флоріан Віртц, Баєр – 133;

6. Джуд Беллінгем, Боруссія Дортмунд – 130,1;

7. Альфонсо Девіс, Баварія – 122,3;

8. Рубен Діаш, Манчестер Сіті – 120,5;

9. Педрі, Барселона – 118;

10. Френкі де Йонг, Барселона – 115,2.

Як CIES складає рейтинг

Оцінка трансферної вартості проводилася за власним економетричним алгоритмом CIES. Зазначається, що оцінка залежить від суми викупу, прописаної у контрактах гравців