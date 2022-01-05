Самым дорогим футболистом в топ-5 лиг признан Винисиус Жуниор из Реала – его оценили в 166,4 миллиона евро.
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Наиболее высокооцененным вратарем стал Джанлуиджи Доннарумма из ПСЖ (82 миллиона евро), центральным защитником – Рубен Диаш из Манчестер Сити (120,5 миллиона), фланговым защитником – Альфонсо Дэвис из Баварии (122,3 миллиона), полузащитником оборонительного плана – Джуд Беллингем из Боруссии Дортмунд (130,1 миллиона), атакующим полузащитником – Флориан Виртц из Баера (133 миллиона).
Топ-10 рейтинга
1. Винисиус Жуниор, Реал-166,4 миллиона евро;
2. Филипп Фоден, Манчестер Сити – 152,6;
3. Эрлинг Холанд, Боруссия – 142,5;
4. Мейсон Гринвуд, Манчестер Юнайтед – 133,9;
5. Флориан Виртц, Байер – 133;
6. Джуд Беллингем, Боруссия Дортмунд – 130,1;
7. Альфонсо Дэвис, Бавария – 122,3;
8. Рубен Диаш, Манчестер Сити – 120,5;
9. Педри, Барселона – 118;
10. Френки де Йонг Барселона – 115,2.
Как CIES составляет рейтинг
Оценка трансферной стоимости проводилась по собственному эконометрическому алгоритму CIES. Отмечается, что оценка зависит от суммы выкупа, прописанной в контрактах игроков