Нова зірка боксу Кастро брутально нокаутував Соліса за 2 раунди: відео побиття

Американець Марк Кастро може стати новою зіркою боксу. Після вдалої кар'єри на любительському рівні 22-річний Кастро підкорює професійний ринг.

П'ята перемога Кастро нокаутом

Перспективний боксер отримав шанс заявити про себе в андеркардах поєдинків Сауля Альвареса, Майкі Гарсії та Девіна Хейні. Останній 5-го грудня побив Джозефа Діаса.

Як це було Ще один суперник для Ломаченка: Хейні у нелегкій боротьбі переміг Діаса – відео бою

За рік після дебюту американець провів уже свій п'ятий бій, здобувши чергову перемогу нокаутом.

У рамках другої напівлегкої ваги він брутально переміг Роландо Соліса. Бій тривав всього 2 раунди: на початку бою Кастро відправив опонента в нокдауну, а на старті другого – нокаутував.

У планах Кастро боксувати не тільки у другій напівлегкій вазі, але й перейти у дивізіон Василя Ломаченка. Можливо, вже дуже скоро ми побачимо бій американця проти Василя.

Марк Кастро – Роландо Соліс відеоогляд і нокаут