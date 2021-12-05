Пятая победа Кастро нокаутом

Перспективный боксер получил шанс заявить о себе в андеркардах поединков Сауля Альвареса, Майки Гарсии и Дэвина Хэйни. Последний 5 декабря избил Джозефа Диаса.

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Через год после дебюта американец провел уже свой пятый бой, одержав очередную победу нокаутом.

В рамках второго полулегкого веса он грубо победил Роландо Солиса. Бой длился всего 2 раунда: в начале боя Кастро отправил оппонента в нокдаун, а на старте второго – нокаутировал.

В планах Кастро боксировать не только во втором полулегком весе, но и перейти в дивизион Василия Ломаченко. Возможно, очень скоро мы увидим бой американца против Василия.

Марк Кастро – Роландо Солис видеообзор и нокаут