Черговий скандал на Олімпіаді-2024: канадець за допомогою дрона підглядав за новозеландками

Новозеландський олімпійський комітет подав скаргу до МОК через інцидент, який трапився зі спортсменками. Зо жіночою футбольною командою "шпигували" за допомогою дрона.

Французькі правоохоронці затримали винуватця скандалу. Під час тренування жіночої футбольної команди Нової Зеландії, чоловік підглядав за спортсменками за допомогою дрона.

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У чому суть скандалу на Олімпіаді

Новозеландці повідомили, що один з членів персоналу збірної Канади використовував дрон, щоб знімати тренування жіночої футбольної команди.

Представники Канади перепросили за інцидент, а Канадський олімпійський комітет висловив шок і розчарування, а також розпочав розслідування цієї ситуації. Чоловіка, який і став винуватцем інциденту, затримали правоохоронці. За інформацією Канадського олімпійського комітету, чоловік, який використовував дрон був неакредитованим.

Новозеландський олімпійський комітет також подав запит до МОК з проханням повного розслідування інциденту від Канади.

Канада і Нова Зеландія є потенційними суперниками на Олімпіаді-2024. Матч між командами відбудеться 25 липня о 18:00 за київським часом.

Відзначимо, що Канада є чинним олімпійським чемпіоном.