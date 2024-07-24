У середу, 24 липня, збірна України з футболу стартує на чоловічому турнірі в рамках Олімпійських ігор-2024. Команда Руслана Ротаня протистоятиме Іраку, пише 24 Канал. Початок – о 20:00 за київським часом.

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Бій проти аутсайдера

Україна вперше в історії потрапила на олімпійський футбольний турнір. Команда опинилась у групу В з Аргентиною, Марокко та Іраком. Саме грою з останньою збірною в Ліоні і почне свій шлях збірна України.

Тренеру не вдалось взяти на Олімпійські ігри найсильніший склад. Через заборону з боку клубів не поїхали Мудрик, Трубін, Судаков, Бондаренко, Ванат, Бражко, Забарний та інші гравці, які здобували путівку на Ігри.

Проте навіть в ослабленому складі "синьо-жовті" можуть претендувати на вихід у плей-оф. Але обов'язковою програмою для України має стати перемога над Іраком. Азійці вважаються кадрово найслабшою командою серед усіх футбольних збірних на Олімпіаді.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Україна – Ірак вболівальники зможуть на сайті Суспільне Спорт або ж регіональних каналах Суспільного. Початок – о 20:00 за київським часом.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Ірак. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.