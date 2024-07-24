Французькі правоохоронці затримали винуватця скандалу. Під час тренування жіночої футбольної команди Нової Зеландії, чоловік підглядав за спортсменками за допомогою дрона.

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У чому суть скандалу на Олімпіаді

Новозеландці повідомили, що один з членів персоналу збірної Канади використовував дрон, щоб знімати тренування жіночої футбольної команди.

Представники Канади перепросили за інцидент, а Канадський олімпійський комітет висловив шок і розчарування, а також розпочав розслідування цієї ситуації. Чоловіка, який і став винуватцем інциденту, затримали правоохоронці. За інформацією Канадського олімпійського комітету, чоловік, який використовував дрон був неакредитованим.

Новозеландський олімпійський комітет також подав запит до МОК з проханням повного розслідування інциденту від Канади.

Цікаво. Канада і Нова Зеландія є потенційними суперниками на Олімпіаді-2024. Матч між командами відбудеться 25 липня о 18:00 за київським часом.

Відзначимо, що Канада є чинним олімпійським чемпіоном.