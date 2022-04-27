Нова вагова категорія: Білодід повертається на татамі вперше після "бронзи" на Олімпіаді-2020

27 квітня 2022 , 19:24
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Прихильники Дарії Білодід знову зможуть побачити улюбленицю на татамі. Дзюдоїстка повертається на татамі після 9 місяців перерви.

Новий виклик для лідерки збірної

Дарія Білодід вперше виступить на серйозному турнірі після Олімпійських ігор-2020, які відбулись у Токіо. Дзюдоїстка захищатиме честь України на чемпіонаті Європи у болгарській Софії, повідомляє 24 канал.

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Українська збірна буде представлена 15 дзюдоїстами. Білодід на болгарському татамі спробує здивувати суперниць у новій для себе ваговій категорії – до 57 кілограмів.

Відзначимо, що олімпійську бронзу Дарія здобула у вазі до 48 кілограмів.

Важливо. Чемпіонат Європи відбуватиметься з 29 квітня до 1 травня.

Синьо-жовта команда виступить у Софії потужним складом.

Склад збірної України

  • Жінки: Дарія Білодід (57 кілограмів), Анастасія Антіпіна (53 кілограми), Наталія Чистякова, Юлія Курченко (70 кілограмів), Анастасія Турчин, Єлизавета Литвиненко (78 кілограмів).
  • Чоловіки: Артем Лесюк, Дільшот Халматов (60 кілограмів), Богдан Ядов, Євген Гончарко (66 кілограмів), Олександр Кошляк (73 кілограми), Сергій Кривчач, Геворг Манукян (81 кілограм), Артем Бубир (90 кілограмів), Яків Хаммо (100 кілограмів).
Автор: Софія Кулай