Нова вагова категорія: Білодід повертається на татамі вперше після "бронзи" на Олімпіаді-2020
27 квітня 2022 , 19:24Читать новость на русском
Прихильники Дарії Білодід знову зможуть побачити улюбленицю на татамі. Дзюдоїстка повертається на татамі після 9 місяців перерви.
Новий виклик для лідерки збірної
Дарія Білодід вперше виступить на серйозному турнірі після Олімпійських ігор-2020, які відбулись у Токіо. Дзюдоїстка захищатиме честь України на чемпіонаті Європи у болгарській Софії, повідомляє 24 канал.
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Українська збірна буде представлена 15 дзюдоїстами. Білодід на болгарському татамі спробує здивувати суперниць у новій для себе ваговій категорії – до 57 кілограмів.
Відзначимо, що олімпійську бронзу Дарія здобула у вазі до 48 кілограмів.Важливо. Чемпіонат Європи відбуватиметься з 29 квітня до 1 травня.
Синьо-жовта команда виступить у Софії потужним складом.
Склад збірної України
- Жінки: Дарія Білодід (57 кілограмів), Анастасія Антіпіна (53 кілограми), Наталія Чистякова, Юлія Курченко (70 кілограмів), Анастасія Турчин, Єлизавета Литвиненко (78 кілограмів).
- Чоловіки: Артем Лесюк, Дільшот Халматов (60 кілограмів), Богдан Ядов, Євген Гончарко (66 кілограмів), Олександр Кошляк (73 кілограми), Сергій Кривчач, Геворг Манукян (81 кілограм), Артем Бубир (90 кілограмів), Яків Хаммо (100 кілограмів).