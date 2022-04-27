Новый вызов для лидера сборной

Дария Билодид впервые выступит на серьезном турнире после Олимпийских игр-2020, состоявшихся в Токио. Дзюдоистка будет защищать честь Украины на чемпионате Европы в болгарской Софии, сообщает 24 канал.

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Украинская сборная будет представлена ​​15 дзюдоистами. Белодед на болгарском татами попытается удивить соперниц в новой для себя весовой категории – до 57 килограммов.

Отметим, что олимпийскую бронзу Дария приобрела в весе до 48 килограммов.

Важно. Чемпионат Европы будет проходить с 29 апреля по 1 мая.

Сине-желтая команда выступит в Софии мощным составом.

Состав сборной Украины