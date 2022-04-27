Новый вызов для лидера сборной
Дария Билодид впервые выступит на серьезном турнире после Олимпийских игр-2020, состоявшихся в Токио. Дзюдоистка будет защищать честь Украины на чемпионате Европы в болгарской Софии, сообщает 24 канал.
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Украинская сборная будет представлена 15 дзюдоистами. Белодед на болгарском татами попытается удивить соперниц в новой для себя весовой категории – до 57 килограммов.
Отметим, что олимпийскую бронзу Дария приобрела в весе до 48 килограммов.
Сине-желтая команда выступит в Софии мощным составом.
Состав сборной Украины
- Женщины: Дарья Билодид (57 килограммов), Анастасия Антипина (53 килограмма), Наталья Чистякова, Юлия Курченко (70 килограммов), Анастасия Турчин, Елизавета Литвиненко (78 килограммов).
- Мужчины: Артем Лесюк, Дильшот Халматов (60 килограммов), Богдан Ядов, Евгений Гончарко (66 килограммов), Александр Кошляк (73 килограмма), Сергей Кривчач, Геворг Манукян (81 килограмм), Артем Бубир (90 килограммов), Яков килограммов).