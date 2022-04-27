Новий виклик для лідерки збірної

Дарія Білодід вперше виступить на серйозному турнірі після Олімпійських ігор-2020, які відбулись у Токіо. Дзюдоїстка захищатиме честь України на чемпіонаті Європи у болгарській Софії, повідомляє 24 канал.

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Українська збірна буде представлена 15 дзюдоїстами. Білодід на болгарському татамі спробує здивувати суперниць у новій для себе ваговій категорії – до 57 кілограмів.

Відзначимо, що олімпійську бронзу Дарія здобула у вазі до 48 кілограмів.

Важливо. Чемпіонат Європи відбуватиметься з 29 квітня до 1 травня.

Синьо-жовта команда виступить у Софії потужним складом.

Склад збірної України