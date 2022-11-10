Зовсім скоро у Катарі почнеться головний футбольний турнір для збірних – чемпіонат світу-2022. Команди вже розпочинають підготовку до Мундіалю та оголошують свої заявки.

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У четвер зі списком на турнір визначився Гарет Саутгейт. Наставник збірної Англії викликав на ЧС-2022 26 футболістів, з яких лише один не представляє АПЛ (Джуд Беллінгем з Боруссії Дортмунд).

ВОРОТАРІ

Нік Поуп (Ньюкасл)

Джордан Пікфорд (Евертон)

Аарон Рамсдейл (Арсенал)

ЗАХИСНИКИ

Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль)

Кайл Уокер (Манчестер Сіті)

Кіран Тріппьєр (Ньюкасл)

Харрі Магуайр (Манчестер Юнайтед)

Конор Коуді (Евертон)

Джон Стоунз (Манчестер Сіті)

Ерік Даєр )Тоттенхем)

Бей Вайт (Арсенал)

Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)

ПІВЗАХИСНИКИ

Деклан Райс (Вест Хем)

Келвін Філліпс (Манчестер Сіті)

Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд)

Конор Галлахер (Челсі)

Джордан Хендерсон (Ліверпуль)

Мейсон Маунт (Челсі)

Джеймс Меддісон (Лестер)

Філ Фоден (Манчестер Сіті)

НАПАДНИКИ

Харрі Кейн (Тоттенхем)

Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед)

Рахім Стерлінг (Челсі)

Букайо Сака (Арсенал)

Джек Гріліш (Манчестер Сіті)

Каллум Вілсон (Ньюкасл)

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Кого Саутгейт не взяв

Цікаво, що 21 з 26 гравців цієї заявки грали за збірну Англії рік тому на Євро-2020, коли "три леви" стали віцечемпіонами. Новими обличчями є Александер-Арнольд, Вайт, Даєр, Галлахер та Вілсон.

При цьому Саутгейт проігнорував таких футболістів як Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед), Теммі Абрахам (Рома), Джарод Боуен (Вест Хем) та Фікайо Томорі (Мілан). А ось Бен Чілвелл та Ріс Джеймс пропустять ЧС через травми.

Англія – серед фаворитів

Нагадаємо, що на минулому Мундіалі у 2018 році Англія дійшла до півфіналу, де програла Хорватії і зрештою посіла 4 місце. Тепер же підопічні Саутгейта є одними з фаворитів чемпіонату світу. Коефіцієнт на їх перемогу становить 6,30, менше лише у Бразилії (5,50).

Важливо знати. Англія на ЧС-2022 потрапила у групу В. Там "три леви" зіграють проти Ірану (21 листопада), США (25 листопада) та Уельсу (29 листопада.