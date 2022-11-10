Зовсім скоро у Катарі почнеться головний футбольний турнір для збірних – чемпіонат світу-2022. Команди вже розпочинають підготовку до Мундіалю та оголошують свої заявки.
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У четвер зі списком на турнір визначився Гарет Саутгейт. Наставник збірної Англії викликав на ЧС-2022 26 футболістів, з яких лише один не представляє АПЛ (Джуд Беллінгем з Боруссії Дортмунд).
ВОРОТАРІ
- Нік Поуп (Ньюкасл)
- Джордан Пікфорд (Евертон)
- Аарон Рамсдейл (Арсенал)
ЗАХИСНИКИ
- Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль)
- Кайл Уокер (Манчестер Сіті)
- Кіран Тріппьєр (Ньюкасл)
- Харрі Магуайр (Манчестер Юнайтед)
- Конор Коуді (Евертон)
- Джон Стоунз (Манчестер Сіті)
- Ерік Даєр )Тоттенхем)
- Бей Вайт (Арсенал)
- Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)
ПІВЗАХИСНИКИ
- Деклан Райс (Вест Хем)
- Келвін Філліпс (Манчестер Сіті)
- Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд)
- Конор Галлахер (Челсі)
- Джордан Хендерсон (Ліверпуль)
- Мейсон Маунт (Челсі)
- Джеймс Меддісон (Лестер)
- Філ Фоден (Манчестер Сіті)
НАПАДНИКИ
- Харрі Кейн (Тоттенхем)
- Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед)
- Рахім Стерлінг (Челсі)
- Букайо Сака (Арсенал)
- Джек Гріліш (Манчестер Сіті)
- Каллум Вілсон (Ньюкасл)
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Кого Саутгейт не взяв
Цікаво, що 21 з 26 гравців цієї заявки грали за збірну Англії рік тому на Євро-2020, коли "три леви" стали віцечемпіонами. Новими обличчями є Александер-Арнольд, Вайт, Даєр, Галлахер та Вілсон.
При цьому Саутгейт проігнорував таких футболістів як Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед), Теммі Абрахам (Рома), Джарод Боуен (Вест Хем) та Фікайо Томорі (Мілан). А ось Бен Чілвелл та Ріс Джеймс пропустять ЧС через травми.
Англія – серед фаворитів
Нагадаємо, що на минулому Мундіалі у 2018 році Англія дійшла до півфіналу, де програла Хорватії і зрештою посіла 4 місце. Тепер же підопічні Саутгейта є одними з фаворитів чемпіонату світу. Коефіцієнт на їх перемогу становить 6,30, менше лише у Бразилії (5,50).