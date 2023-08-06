Деякі провідні футбольні клуби до цих пір не усвідомили масштаби війни, яку розпочала Росія на території нашої держави. Колективи готові спонсорувати тероризм.

Ноттінгем Форест контактує із санкт-петербурзьким Зенітом щодо трансферу футболіста. "Лісники" зацікавлені у послугах захисника Вільмара Барріоса.

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Ноттінгем Форест, який представляє Англійську Прем'єр-лігу – найвищий дивізіон "Туманного Альбіону", живе за правилом "моя хата скраю – нічого не знаю", оскільки колектив сміло готовий працювати з російським клубом та вливати гроші у війну проти України. Зокрема, "лісники" активно цікавляться футболістом санкт-петербурзького Зеніта колумбійцем Вільмаром Барріосом.

Більше того, англійський колектив готовий запропонувати "спонсорам війни" чималу суму в розмірі 4 мільйонів євро. Та от Зеніт виявився більш нахабним, аніж здавалося, оскільки бажає отримати за свого опорного півзахисника 15 мільйонів євро.

Варто нагадати. Що за таким принципом як Ноттінгем Форест живе і французький Страсбур із лондонським Челсі. Діло в тому, що "гонщики" готові придбати росіянина у московського Динамо, а згодом перепродати його до стану "аристократів", з якими вони знаходяться "під одним дахом".

Та от існують провідні клуби, які "мають голову на плечах", зокрема, наглядова рада нідерландського Аякса блокує трансфер гравця російського Краснодара через етичні причини, а італійський Сассуоло кілька тижнів тому продемонстрував аналогічну позицію, відмовившись вести переговори із московським Спартаком.

Виступи Вільмара Барріоса у Росії