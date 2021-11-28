Норвезький біатлоніст біг спринт зі шкарпеткою на пенісі: він виграв медаль

У шведському Естерсунді першим етапом Кубка світу стартував новий біатлонний сезон. Біатлоністам довелося боротися не тільки одне з одним, але й холодною погодою.

Біатлоніст переживає, чи не став безплідним

Норвезький біатлоніст Ветле Шостад Крістіансен розповів, як він справився з холодом у Швеції. У суботній "індивідуалці" Крістіансен допустив три промахи на останній стрільбі й продемонстрував 17-й результат.

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За словами біатлоніста, причина невдачі була в неправильному одязі для морозної погоди.

"Вчора я був дуже пригнічений. Було розчарування, бо я відчував, що непогано все контролював, а причина невдачі в тому, що не зумів нормально одягнутися та підготуватися до морозної погоди", – розповів Крістіансен.

Перед недільним спринтом, за словами Ветле Шостада, він вжив запобіжних заходів. Біатлоніст долав гонку зі шкарпеткою на пенісі.

Сьогодні я вжив запобіжних заходів і біг практично зі шкарпеткою на причинному місці, тому що вчора воно, так би мовити, було досить синім, коли я дістався фінішу. Не знаю, безплідний я тепер чи ні,

– заявив норвежець.

Він додав, що також скористався ідеєю Стурли Лагрейда, який засунув грілки під пахви.

"Спрацювало дуже добре. Було класно відчувати пальці на руках", – резюмував Крістіансен.