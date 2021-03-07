Лижник із Норвегії на фініші зламав палицю представнику Росії: росіянин програв гонку – відео

У німецькому Оберстдорфі відбувся чемпіонат світу з лижних перегонів. У його межах 7 березня спортсмени бігли марафон. На фініші перегонів трапився прикрий для росіян випадок.

Річ у тім, що норвезький лижник Йоганнес Клебо зламав палицю росіянину Олександру Большунову. У підсумку Большунов прийшов третім, хоча до зіткнення з Клебо лідирував.

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Як усе відбувалося

На останніх метрах до фінішу Большунов ішов першим, а Клебо його наздоганяв. Але у підсумку росіянин фінішував третім, пропустивши вперед ще одного норвежця – Еміля Іверсена.

Большунов – Клебо: дивіться відео завершення лижного марафону на ЧС у Оберстдорфі

На повторі видно, що спортсмени йшли дуже близько, і Клебо торкнувся рукою Большунова. Далі норвежець ще й відштохнув росіянина. Після контакту, Большунов поставив палицю собі між ніг і зламав її. Тому йому довелося фінішувати з однією палицею.

Дивіться відео зіткнення Большунова та Клебо

Що про інцидент каже Большунов

Російський лижник дуже засмутився та навіть розплакався. Каже, що начебто завжди проти росіян діють нечесно. Також він розповів, що Клебо о нього підійшов після перегонів, але Большунов говорити з ним не захотів.

Я зараз пішов додому – нехай, що хочуть, те й роблять. Там все було нечесно. Я не збираюся сьогодні на нагородження з ним,

– зазначив він.

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Клебо дискваліфікували

Російська федерація подала протест, і норвезького спортсмена дискваліфкували за неспортивну поведінку. Про це повідомляє "Чемпіонат".

Наразі ситуація така: Іверсен – переможець, а Большунов посів другу сходинку. Щоправда, Норвегія також подала протест, тому остаточного рішення наразі немає.

Фініш лижного марафону на ЧС у Оберстдорфі / Фото "Чемпіонат"

Большунов також вдавався до нечесної гри

Зовсім нещодавно, наприкінці січня, Большунов ударив суперника на трасі та після фінішу. Сталося це на етапі Кубка світу у фінському Лахті.

Тоді постраждав фінський лижник Йоні Мякі. На останніх метрах Большунов йому програв. А коли зрозумів, що вже не наздогнати, росіянин вирішив розпустити руки. Інцидент трапився прямо у фінішному коридорі.

Він увічі спробував вдарити Йоні палицею, а потім навмисно на повній швидкості врізався в нього після фінішної позначки. Фін у цей момент радів другому місцю з партнерами по команді. У підсумку Мякі впав на сніг від удару.

За такий вчинок Большунова збірну Росії дискваліфікували.

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