Лижник із Норвегії на фініші зламав палицю представнику Росії: росіянин програв гонку – відео

Джерело:24 канал
У німецькому Оберстдорфі відбувся чемпіонат світу з лижних перегонів. У його межах 7 березня спортсмени бігли марафон. На фініші перегонів трапився прикрий для росіян випадок.
Річ у тім, що норвезький лижник Йоганнес Клебо зламав палицю росіянину Олександру Большунову. У підсумку Большунов прийшов третім, хоча до зіткнення з Клебо лідирував.
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На останніх метрах до фінішу Большунов ішов першим, а Клебо його наздоганяв. Але у підсумку росіянин фінішував третім, пропустивши вперед ще одного норвежця – Еміля Іверсена.
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На повторі видно, що спортсмени йшли дуже близько, і Клебо торкнувся рукою Большунова. Далі норвежець ще й відштохнув росіянина. Після контакту, Большунов поставив палицю собі між ніг і зламав її. Тому йому довелося фінішувати з однією палицею.
Дивіться відео зіткнення Большунова та Клебо
Російський лижник дуже засмутився та навіть розплакався. Каже, що начебто завжди проти росіян діють нечесно. Також він розповів, що Клебо о нього підійшов після перегонів, але Большунов говорити з ним не захотів.
Я зараз пішов додому – нехай, що хочуть, те й роблять. Там все було нечесно. Я не збираюся сьогодні на нагородження з ним,
– зазначив він.
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Російська федерація подала протест, і норвезького спортсмена дискваліфкували за неспортивну поведінку. Про це повідомляє "Чемпіонат".
Наразі ситуація така: Іверсен – переможець, а Большунов посів другу сходинку. Щоправда, Норвегія також подала протест, тому остаточного рішення наразі немає.
Фініш лижного марафону на ЧС у Оберстдорфі / Фото "Чемпіонат"
Зовсім нещодавно, наприкінці січня, Большунов ударив суперника на трасі та після фінішу. Сталося це на етапі Кубка світу у фінському Лахті.
Тоді постраждав фінський лижник Йоні Мякі. На останніх метрах Большунов йому програв. А коли зрозумів, що вже не наздогнати, росіянин вирішив розпустити руки. Інцидент трапився прямо у фінішному коридорі.
Він увічі спробував вдарити Йоні палицею, а потім навмисно на повній швидкості врізався в нього після фінішної позначки. Фін у цей момент радів другому місцю з партнерами по команді. У підсумку Мякі впав на сніг від удару.
За такий вчинок Большунова збірну Росії дискваліфікували.
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