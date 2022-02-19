Норвегія виграла медальний залік, словаки взяли "бронзу" в хокеї: результати Олімпіади 19 лютого
На Олімпійських іграх у Пекіні 19 лютого відбувся передостанній день, під час якого розігрували медалі. Всього розіграли 6 комплектів нагород та ще 3 медалі у керлінгу та хокеї.
Норвегія достроково виграла медальний залік
Для збірної України пекінські Ігри закінчилися ще 18-го лютого, повідомляє 24 канал. Тому українські фанати стежили за боротьбою між іншими країнами.
До теми Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні
Дострокову перемогу в медальному заліку здобула Норвегія, яка виграла рекордні 15 золотих нагород. Другою в заліку надалі є Німеччина.
Натомість на третє місце в медальному заліку вийшла збірна Китаю. Україна ділить 24-у позицію з Іспанією та Великою Британією.
Останні тільки 19-го лютого завоювали свою першу нагороду в Пекіні.
Результати Олімпіади 19 лютого
Фристайл (скі-хафпайп, чоловіки)
1. Ніко Портеус (Нова Зеландія)
2. Девід Уайз (США)
3. Алекс Феррейра (США)
Лижні перегони (мас-старт, вільний стиль, чоловіки)
1. Олександр Большунов (ОКР)
2. Іван Якимушкін (ОКР)
3. Сімен Хегстад Крюгер (Норвегія)
Варте уваги Біатлоністка Білосюк понесе прапор України на закритті Олімпіади в Пекіні
Ковзанярський спорт (мас-старт, чоловіки)
1. Барт Свінгс (Бельгія)
2. Чхун Чже Вон (Південна Корея)
3. Лі Син Хун (Південна Корея)
Ковзанярський спорт (мас-старт, жінки)
1. Ірене Схаутен (Нідерланди)
2. Івані Блонден (Канада)
3. Франческа Лоллобріджида (Італія)
Фігурне катання (спортивні пари)
1. Веньцзин Суй / Хань Цун (Китай)
2. Євгенія Тарасова / Володимир Морозов (ОКР)
3. Анастасія Мішина / Олександр Галлямов (ОКР)
Це цікаво Якщо в Україні не з'явиться база для фристайлістів, то я вже не знаю що робити, – Абраменко
Бобслей (жінки, двійки)
1. Лаура Нольте / Дебора Леві (Німеччина)
2. Маріам Яманка / Олександра Бургхардт (Німеччина)
3. Елана Мейєрс Тейлор/Сільвія Хоффман (США)
У Пекіні розіграли ще три медалі
- У суботу, 19-го лютого, розіграли дві медалі в керлінгу. У жінок відбувся матч за бронзові нагороди й перемогу здобула Швеція.
- Окрім того, була розіграна золота нагорода в чоловічому керлінгу, яку також виграла Швеція. "Срібло" дісталося Великій Британії.
- У чоловічому хокеї Словаччина здобула "бронзу".