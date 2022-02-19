Норвегія достроково виграла медальний залік

Для збірної України пекінські Ігри закінчилися ще 18-го лютого, повідомляє 24 канал. Тому українські фанати стежили за боротьбою між іншими країнами.

До теми Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

Дострокову перемогу в медальному заліку здобула Норвегія, яка виграла рекордні 15 золотих нагород. Другою в заліку надалі є Німеччина.

Натомість на третє місце в медальному заліку вийшла збірна Китаю. Україна ділить 24-у позицію з Іспанією та Великою Британією.

Останні тільки 19-го лютого завоювали свою першу нагороду в Пекіні.

Результати Олімпіади 19 лютого

Фристайл (скі-хафпайп, чоловіки)

1. Ніко Портеус (Нова Зеландія)

2. Девід Уайз (США)

3. Алекс Феррейра (США)

Лижні перегони (мас-старт, вільний стиль, чоловіки)

1. Олександр Большунов (ОКР)

2. Іван Якимушкін (ОКР)

3. Сімен Хегстад ​​Крюгер (Норвегія)

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Ковзанярський спорт (мас-старт, чоловіки)

1. Барт Свінгс (Бельгія)

2. Чхун Чже Вон (Південна Корея)

3. Лі Син Хун (Південна Корея)

Ковзанярський спорт (мас-старт, жінки)

1. Ірене Схаутен (Нідерланди)

2. Івані Блонден (Канада)

3. Франческа Лоллобріджида (Італія)

Фігурне катання (спортивні пари)

1. Веньцзин Суй / Хань Цун (Китай)

2. Євгенія Тарасова / Володимир Морозов (ОКР)

3. Анастасія Мішина / Олександр Галлямов (ОКР)

Це цікаво Якщо в Україні не з'явиться база для фристайлістів, то я вже не знаю що робити, – Абраменко

Бобслей (жінки, двійки)

1. Лаура Нольте / Дебора Леві (Німеччина)

2. Маріам Яманка / Олександра Бургхардт (Німеччина)

3. Елана Мейєрс Тейлор/Сільвія Хоффман (США)