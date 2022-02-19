Абраменко: У майбутньому я б хотів відкрити школу фристайлу

За словами фристайліста, срібна нагорода Пекіну дісталася йому дуже складно, оскільки на спортсмена покладали великі надії. Це неабияк впливало на психологію, наголосив Абраменко.

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"Це дуже складна для мене медаль, тому що складно змагатися на Олімпійських іграх через божевільну відповідальність. Хочеш показати максимальний результат і завоювати нагороду, а коли ти чинний Олімпійський чемпіон, ще складніше стає. Дуже важливо, що мені вдалося взяти, хоч і срібну медаль, але це підтвердження мого майстерності", – сказав олімпійський чемпіон.

Спортсмен також висловився про розвиток зимових видів спорту в Україні.

Я думав, що вже після Ігор в Пхьончхані-2018 з'явиться олімпійська база для фристайлістів, але щось пішло не за планом. Може хоч зараз з'явиться, але якщо не з'явиться, то я вже не знаю що робити,

– заявив Абраменко.

"У майбутньому я б хотів відкрити школу фристайлу та передавати свій досвід і майстерність поколінню, що підростає", – додав фристайліст.

Олександр Абраменко – другий мультимедаліст