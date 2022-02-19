Норвегия досрочно выиграла медальный зачет

Для сборной Украины пекинские Игры закончились еще 18-го февраля, сообщает 24 канал. Поэтому украинские фанаты следили за борьбой между другими странами.

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Досрочную победу в медальном зачете одержала Норвегия, выигравшая рекордные 15 золотых наград. Вторая в зачете – Германия.

А на третье место в медальном зачете вышла сборная Китая. Украина делит 24-ю позицию с Испанией и Великобританией.

Последние только 19-го февраля завоевали свою первую награду в Пекине.

Результаты Олимпиады 19 февраля

Фристайл (ски-хафпайп, мужчины)

1. Нико Портеус (Новая Зеландия)
2. Дэвид Уайз (США)
3. Алекс Феррейра (США)

Лыжные гонки (масс-старт, свободный стиль, мужчины)

1. Александр Большунов (ОКР)
2. Иван Якимушкин (ОКР)
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

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Конькобежный спорт (масс-старт, мужчины)

1. Барт Свингс (Бельгия)
2. Чхун Чжэ Вон (Южная Корея)
3. Ли Сын Хун (Южная Корея)

Конькобежный спорт (масс-старт, женщины)

1. Ирене Схаутен (Нидерланды)
2. Иван Блонден (Канада)
3. Франческа Лоллобриджида (Италия)

Фигурное катание (спортивные пары)

1. Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай)
2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (ОКР)
3. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (ОКР)

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Бобслей (женщины, двойки)

1. Лаура Нольте / Дебора Леви (Германия)
2. Мариам Яманка / Александра Бургхардт (Германия)
3. Элана Майерс Тейлор / Сильвия Хоффман (США)

В Пекине разыграли еще три медали

  • В субботу, 19-го февраля, разыграли две медали в керлинге. У женщин состоялся матч за бронзовые награды и победу одержала Швеция.
  • Кроме того, была разыграна золотая награда в мужском керлинге, которую также выиграла Швеция. Серебро досталось Великобритании.
  • В мужском хоккее Словакия завоевала бронзу.