Норвегия досрочно выиграла медальный зачет

Для сборной Украины пекинские Игры закончились еще 18-го февраля, сообщает 24 канал. Поэтому украинские фанаты следили за борьбой между другими странами.

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Досрочную победу в медальном зачете одержала Норвегия, выигравшая рекордные 15 золотых наград. Вторая в зачете – Германия.

А на третье место в медальном зачете вышла сборная Китая. Украина делит 24-ю позицию с Испанией и Великобританией.

Последние только 19-го февраля завоевали свою первую награду в Пекине.

Результаты Олимпиады 19 февраля

Фристайл (ски-хафпайп, мужчины)

1. Нико Портеус (Новая Зеландия)

2. Дэвид Уайз (США)

3. Алекс Феррейра (США)

Лыжные гонки (масс-старт, свободный стиль, мужчины)

1. Александр Большунов (ОКР)

2. Иван Якимушкин (ОКР)

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

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Конькобежный спорт (масс-старт, мужчины)

1. Барт Свингс (Бельгия)

2. Чхун Чжэ Вон (Южная Корея)

3. Ли Сын Хун (Южная Корея)

Конькобежный спорт (масс-старт, женщины)

1. Ирене Схаутен (Нидерланды)

2. Иван Блонден (Канада)

3. Франческа Лоллобриджида (Италия)

Фигурное катание (спортивные пары)

1. Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай)

2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (ОКР)

3. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (ОКР)

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Бобслей (женщины, двойки)

1. Лаура Нольте / Дебора Леви (Германия)

2. Мариам Яманка / Александра Бургхардт (Германия)

3. Элана Майерс Тейлор / Сильвия Хоффман (США)

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