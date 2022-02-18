Норвегія б'є рекорд, Україна досі з одним "сріблом": результати Олімпіади 18 лютого
У Пекіні закінчуються зимові Олімпійські ігри. У п'ятницю, 18-го лютого, на Олімпіаді-2022 розіграли ще 5 комплектів нагород та "бронзу" в чоловічому керлінгу.
Лідером медального заліку вже тривалий час залишається Норвегія, повідомляє 24 канал. Норвежці здобули рекордні для зимових Ігор 15 золотих медалей. Всього в активі Норвегії 34 медалі – ще 8 срібних та 11 бронзових.
До теми Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні
Одна срібна нагорода у збірної України, яка в медальному заліку посідає 23-у позицію. Всього нагороди вибороло вже 28 країн.
Біатлон (жіночий мас-старт)
1. Жустін Брезаз-Буше (Франція)
2. Тіріль Екгофф (Норвегія)
3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія)
...
7. Юлія Джима (Україна)
Біатлон (чоловічий мас-старт)
1. Йоганнес Тінґнес Бьо (Норвегія)
2. Мартін Понсілуома (Швеція)
3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія)
...
24. Дмитро Підручний (Україна)
28. Артем Прима (Україна)
Варте уваги 18-річна китайська фристайлістка здобула третє "золото" та переписала історію Зимових Ігор
Фристайл (скі-хафпайп, жінки)
1. Ейлін Гу (Китай)
2. Кессі Шарп (Канада)
3. Рейчел Каркер (Канада)
Фристайл (скі-крос, чоловіки)
1. Раян Режес (Швейцарія)
2. Алекс Фіва (Швейцарія)
3. Сергій Рідзік (ОКР)
Це цікаво Норвегія встановила рекорд на Олімпіаді-2022 за кількістю золотих медалей
Ковзанярський спорт (1000 метрів, чоловіки)
1. Томас Крол (Нідерланди)
2. Лоран Дюбрей (Канада)
3. Ховард Хольмефіорд Лорентсен (Норвегія)