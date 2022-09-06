Норвезького футболіста Норманна не викликали до збірної через контракт з російським клубом

До збірної Норвегії з футболу не викликали півзахисника Матіаса Норманна. Нещодавно він заявив про готовність підписати контракт з московським Динамо.

Рішуча позиція норвезького футболу

Відповідне рішення прийняв головний наставник збірної Норвегії Столе Сольбаккен. Він розповів про вчинок федерації.

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Це був не дуже складний вибір. Я зателефонував йому, коли почув про це в суботу, і поінформував його про те, які, швидше за все, будуть наслідки, якщо він підпише контракт. Він зробив це. Я повідомив його, перш ніж федерація розіслала виклики,

– сказав тренер.

За словами Сольбаккена, Норманн не має конкретного терміну відсторонення.

Також про це висловився і президент Федерації футболу Норвегії Лізе Клавенесс. Він наголосив, що норвезька команда готова чинити тиск на росію.

Взагалі-то це не функція асоціації – говорити про вибір клубу гравцями збірної, але ми зараз у надзвичайній ситуації. Увесь норвезький і європейський футбол згоден чинити спільний тиск на росію як на воюючу сторону, яка також дуже активно використовувала владні позиції в спорті. Всі російські команди відсторонені від міжнародних спортивних змагань. Сольбаккен і я погоджуємося, що Норманн не може представляти Норвегію, коли він тепер буде грати за новий російський клуб,

– наголосив Клавенесс.

Подібний випадок

Подібне у світовому футболі трапляється вже не вперше. Раніше до збірної Польщі не викликали Мацея Рибуся.

Оскільки він підписав угоду з московським Спартаком, яка розрахована до 30 червня 2024 року. Рибусь не поїде на чемпіонат світу-2022. Також 32-річного поляка не викликали на вересневий збір національної команди.

26-річний з 2019 року грав за Ростов, минулий сезон провів в оренді у Норвічі, а зараз його пов’язують з переходом в московське Динамо.