Роналду схопився за голову: ще один зірковий гравець приєднався до саудівського клубу Бензема
Джерело:Аль-Іттіхад
Карім Бензема не буде сам сумувати у Саудівській Аравії. А от Кріштіану Роналду отримав ще одного серйозного суперника.
Н'Ґоло Канте офіційно перебрався до Аль-Іттіхаду. Французький футболіст отримає низку привілеїв у новоспеченому клубі.
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Реалізовують задумане
Н'Ґоло Канте, у якого завершився контракт із лондонський Челсі, опинився у саудівському колективі задарма. Аль-Іттіхад уклав угоду з французьким футболістом до 2027-го року. Сором'язливий опорник отримуватиме 25 мільйонів євро заробітньої плати на рік у стані чемпіона Саудівської Аравії. Ба більше, окрім зароблених 100 мільйонів євро за 4 роки у новоспеченому клубі, Канте також отримає прибуток від комерційних угод та реалізації іміджевих прав.
Н'Ґоло представлять у Аль-Іттіхаді на початку липня, проте уже відомо, що французький футболіст обрав собі сьомий номер на спину. Також варто нагадати, що до стану "тигрів" раніше приєднався володар "Золотого м'яча" Карім Бензема. Раніше ходили чутки, що Саудівська Аравія збирається купити низку зіркових футболістів та розкидати їх по різних тамтешніх колективах, аби зробити свою лігу більше привабливішою. Пошановувачі футболу уже зможуть побачити боротьбу між Кріштіану Роналду та Карімом Бенземою з Н'Ґоло Канте.
Кар'єра французького опорника
- Футболіст, який завжди відрізнявся своєю скромністю, розпочав свій шлях у Франції, де встиг пограти за Булонь та Кан, а звідти уже перейшов до Лестера, у стані яких добився казкового результату – чемпіонства АПЛ. Н'Ґоло зробив величезний внесок у здобуток своєї команди, а порівнювали його з самим Клодом Макелеле.
- Після цього за Канте заговорили по всьому світу, ним почали цікавитись провідні клуби Європи, проте він перебрався у лави лондонського Челсі, який заплатив за футболіста 35,8 мільйони євро (найвищий цінник, який висів на Канте – 100 мільйонів євро). У стані "аристократів" француз ставав чемпіоном та володарем Кубка Англії, вигравав Лігу Європи та Лігу чемпіонів, підіймав над головою Суперкубок Європи та тріумфував на клубному чемпіонаті світу.
- За столичний колектив Канте провів 269 поєдинків, у яких забив 13 голів та віддав 16 асистів.
- Після того, як Канте, який до речі зі збірною Франції вигравав чемпіонат світу та ставав віце-чемпіоном Євро, отримав травму. то він втратив місце в основному складі Челсі, що і повпливало на його подальшу кар'єру, тобто перехід у Саудівську Аравію.