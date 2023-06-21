Н'Ґоло Канте офіційно перебрався до Аль-Іттіхаду. Французький футболіст отримає низку привілеїв у новоспеченому клубі.

Варте уваги Час подумати про гроші: чинний гравець Челсі найближчим часом придбає футбольний клуб в Європі

Реалізовують задумане

Н'Ґоло Канте, у якого завершився контракт із лондонський Челсі, опинився у саудівському колективі задарма. Аль-Іттіхад уклав угоду з французьким футболістом до 2027-го року. Сором'язливий опорник отримуватиме 25 мільйонів євро заробітньої плати на рік у стані чемпіона Саудівської Аравії. Ба більше, окрім зароблених 100 мільйонів євро за 4 роки у новоспеченому клубі, Канте також отримає прибуток від комерційних угод та реалізації іміджевих прав.

Н'Ґоло представлять у Аль-Іттіхаді на початку липня, проте уже відомо, що французький футболіст обрав собі сьомий номер на спину. Також варто нагадати, що до стану "тигрів" раніше приєднався володар "Золотого м'яча" Карім Бензема. Раніше ходили чутки, що Саудівська Аравія збирається купити низку зіркових футболістів та розкидати їх по різних тамтешніх колективах, аби зробити свою лігу більше привабливішою. Пошановувачі футболу уже зможуть побачити боротьбу між Кріштіану Роналду та Карімом Бенземою з Н'Ґоло Канте.

Кар'єра французького опорника