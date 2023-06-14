Н'Ґоло Канте готується придбати футбольний клуб з третього дивізіону Бельгії. Гравець практично закрив усі питання.

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Зайнявся серйозними справами

Одноклубник Михайла Мудрика потроху віддаляється від футболу високого рівня. Спершу французький виконавець вирішив завершити з кар'єрою на найвищому рівні та перебратися у стан Аль-Іттіхада, де Канте зможе спокійно демонструвати свій клас та ще отримувати за це солідні суми. До речі, у стан саудівського колективу приєднався партнер Н'Ґоло по збірній Карім Бензема.

Проте на такому заробітку француз вирішив не зупинятися, оскільки футболіст Челсі вирішив придбати бельгійський клуб Віртон, який за підсумками минулого сезону вилетів у третій дивізіон тамтешньої першості. Ба більше, Канте уже особисто їздив на базу команди, щоб оцінити інфраструктуру клубу, а також подав пропозицію про купівлю контрольного пакету акцій команди, яку нинішній власник Флавіо Бекка задовільнив. До того ж Бельгійська федерація футболу вже проінформована про процес продажу Віртона, тому зараз триває оформлення усіх необхідних документів, аби Канте став власником клубу.

Кар'єра Н'Ґоло Канте