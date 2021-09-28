У нього є рідні та близькі, – Усик зізнався, чому не став нокаутувати Джошуа

Олександр Усик повернувся в Україну після тріумфального бою з британцем Ентоні Джошуа. Боксер пояснив, чому не нокаутував свого суперника.

Українець підкреслив, що не хотів завдавати школи здоров'ю Джошуа. Саме тому, мовляв, уникнув нокауту наприкінці бою.

До теми Перемога над Джошуа – це успіх кожного українця, – Олександр Усик

Усик наголосив, що не обов'язково, аби людина під час бою падала. "Чому ви такий кровожерливий? Такі питання ставлять. Перемога є, все нормально", – додав він.

У нього є рідні й близькі, мати та батько. Це великий шматок здоров'я у мінус, якщо людина падає і непритомніє,

– підкреслив Усик.

"Я не за це. І не за те, щоб він встав і забув, який сьогодні день. Не було нокауту, та й слава Богу. Здоровіше будемо", – додав український боксер.

Перемога Усика та ймовірний реванш

Наприкінці вересня 34-річний Олександр Усик провів сенсанційний поєдинок з Ентоні Джошуа. Судді віддали йому перемогу одноголосно. В останньому раунді він був близьким до того, аби нокаутувати британця. Усик став третім боксером в історії, який виграв чемпіонські титули у крузервейті та хевівейті.

Український спортсмен запевнив, що готовий до реваншу з Джошуа, адже така можливість була прописана у контракті. Промоутер українця зазначив, що є певні нюанси, але буде зроблено усе, аби провести такий шалений бій в Україні. Говорячи про нюанси, ймовірно, має на увазі позицію британської сторони. Раніше промоутер Джошуа заявив, що другий поєдинок може відбутися в лютому. "Дуже мало шансів, що це буде Україна", – висловився він.