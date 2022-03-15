Вербіч: До зустрічі 1 липня

14 березня лівий вінгер Динамо Беньямін Вербіч перейшов у польську Легію. Футболіст виступатиме у сусідній країні на правах оренди.

До теми Один з лідерів Динамо Беньямін Вербіч до літа гратиме за Легію

У своєму інстаграмі Вербіч зворушливо пообіцяв своїм фанатам, що повернеться у Динамо та ще вийде на футбольне поле під мирним небом в Україні.

До зустрічі 1 липня! В мирному Києві і незалежній Україні!,
– написав словенський гравець.

Орендна угода з поляками якраз розрахована до 30 червня 2022 року.


Вербіч обіцяє зіграти в Україні / Скриншот із інстаграму футболіста

Кар'єра Вербіча в Україні

  • У січні 2018 року лівий вінгер поповнив склад київського Динамо. У складі "біло-синіх" став одним із лідерів команди.
  • У цьому сезоні-2021/2022 встиг провести 13 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 2 асисти.
  • Контракт Вербіча з киянами спливає у кінці грудня 2022 року.