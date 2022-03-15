Вербіч: До зустрічі 1 липня
14 березня лівий вінгер Динамо Беньямін Вербіч перейшов у польську Легію. Футболіст виступатиме у сусідній країні на правах оренди.
До теми Один з лідерів Динамо Беньямін Вербіч до літа гратиме за Легію
У своєму інстаграмі Вербіч зворушливо пообіцяв своїм фанатам, що повернеться у Динамо та ще вийде на футбольне поле під мирним небом в Україні.
До зустрічі 1 липня! В мирному Києві і незалежній Україні!,
– написав словенський гравець.
Орендна угода з поляками якраз розрахована до 30 червня 2022 року.
Вербіч обіцяє зіграти в Україні / Скриншот із інстаграму футболіста
Кар'єра Вербіча в Україні
- У січні 2018 року лівий вінгер поповнив склад київського Динамо. У складі "біло-синіх" став одним із лідерів команди.
- У цьому сезоні-2021/2022 встиг провести 13 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 2 асисти.
- Контракт Вербіча з киянами спливає у кінці грудня 2022 року.