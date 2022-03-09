Детятьєв: Я думаю, його винесуть самі свої ж

Український центрбек Краковії висловив свою думку про Володимира Путіна. Олексій Детятьєв не хоче довго говорити та сподівається лише на одне.

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Що б я хотів побажати х**лу? Та щоб він здох! Взагалі не хочу говорити про цю людину. Я думаю, його винесуть самі свої ж. Те, що він робить, і санкції, які накладають на його оточення, на простих росіян… "За" вони чи "проти" – постраждають усі. Я дуже сподіваюся, що найближчі соратники з'їдять його живцем,

– розповів Детятьєв.

Відзначимо, що останнім українським клубом Олексія Детятьєва стали львівські Карпати, звідки він у 2017 році перейшов у Краковію. Нещодавно польський клуб поповнився ще одним українцем – Євгеном Коноплянкою.

У сезоні-2021/2022 Детятьєв провів у футболці Краковії 12 матчів, у яких не відзначився результативними діями.

Його угода з поляками розрахована до кінця червня 2022 року.

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