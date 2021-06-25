У Німеччині підсвітили стадіони кольорами ЛГБТ після заборони УЄФА: неймовірне відео

25 червня 2021 , 11:03
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Джерело:

Sky Sports

У німецькому Мюнхені у середу, 23 червня, відбувся матч останнього туру групи F, якому Німеччина зіграла внічию з Угорщиною (2:2). Перед грою "Альянц Арену" хотіли підсвітити кольорами ЛГБТ на знак протесту дискримінаційному закону в Угорщині. Однак УЄФА наклав заборону.

Попри заборону УЄФА німецькі футболісти, функціонери та вболівальники всіляко намагалися продемонструвати веселковий колір.

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Що зрбили в Німеччині

Німецькі міста Берлін, Франкфурт, Мюнхен, Вольфсбург і Кельн були серед тих, хто ввечері під час гри освітили свої стадіони та інші пам'ятки кольорами ЛГБТ.

Відео, як у Німеччині підсвітили стадіони

Чому Німеччина вирішила підсвітити стадіони кольорами ЛГБТ

  • Перед матчем Німеччини з Угорщиною виник конфлікт. Члени міської ради столиці Баварії виступили з пропозицією включити на "Альянц Арені" підсвічування в кольорах веселки.
  • Рішення баварських чиновників було прийняте у відповідь на угорський закон, спрямований проти ЛГБТ. УЄФА заборонив підсвітити "Альянц Арену" кольорами ЛГБТ. Там побачили політичний підтекст.
Автор: Михайло Гема