У Німеччині підсвітили стадіони кольорами ЛГБТ після заборони УЄФА: неймовірне відео

11:03

У німецькому Мюнхені у середу, 23 червня, відбувся матч останнього туру групи F, якому Німеччина зіграла внічию з Угорщиною (2:2). Перед грою "Альянц Арену" хотіли підсвітити кольорами ЛГБТ на знак протесту дискримінаційному закону в Угорщині. Однак УЄФА наклав заборону.