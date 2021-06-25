У Німеччині підсвітили стадіони кольорами ЛГБТ після заборони УЄФА: неймовірне відео
25 червня 2021 , 11:03Читать новость на русском
Джерело:Sky Sports
У німецькому Мюнхені у середу, 23 червня, відбувся матч останнього туру групи F, якому Німеччина зіграла внічию з Угорщиною (2:2). Перед грою "Альянц Арену" хотіли підсвітити кольорами ЛГБТ на знак протесту дискримінаційному закону в Угорщині. Однак УЄФА наклав заборону.
Попри заборону УЄФА німецькі футболісти, функціонери та вболівальники всіляко намагалися продемонструвати веселковий колір.
До теми УЄФА заборонив підсвітити "Альянц Арену" кольорами ЛГБТ на матчі Євро-2020 Німеччина – Угорщина
- Перед грою Німеччина – Угорщина на поле вибіг вболівальник з прапором ЛГБТ.
- Капіта збірної Німеччини Мануель Ноєр вийшов на гру з ЛГБТ-пов'язкою, а Леон Горецка з "любов'ю" відсвяткував гол у ворота Угорщини.
Що зрбили в Німеччині
Німецькі міста Берлін, Франкфурт, Мюнхен, Вольфсбург і Кельн були серед тих, хто ввечері під час гри освітили свої стадіони та інші пам'ятки кольорами ЛГБТ.
Відео, як у Німеччині підсвітили стадіони
Чому Німеччина вирішила підсвітити стадіони кольорами ЛГБТ
- Перед матчем Німеччини з Угорщиною виник конфлікт. Члени міської ради столиці Баварії виступили з пропозицією включити на "Альянц Арені" підсвічування в кольорах веселки.
- Рішення баварських чиновників було прийняте у відповідь на угорський закон, спрямований проти ЛГБТ. УЄФА заборонив підсвітити "Альянц Арену" кольорами ЛГБТ. Там побачили політичний підтекст.