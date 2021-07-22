Організатори Олімпіади дозволили збірній Німеччини використовувати ЛГБТ-кольори
22 липня 2021 , 17:36Читать новость на русском
Джерело:Inside the Games
Збірна Німеччини з хокею на траві отримала право використовувати ЛГБТ-кольори на Олімпійських іграх у Токіо. Відповідне рішення прийняли організатори Олімпіади-2020.
Лоренц виведе Німеччину на матч з ЛГБТ-пов'язкою
Капітанка жіночої збірної Німеччини з хокею на траві Ніке Лоренц отримала дозвіл грати з веселковою пов'язкою, що символізує підтримку ЛГБТ-руху.
До речі Збірна Німеччини з футболу на Олімпіаді зіграє у траурних пов'язках
24-річна Лоренц виведе команду Німеччини з веселковою пов'язкою на гетрах на перший матч на Олімпіаді з Великою Британією. Гра відбудеться 25 липня.
Рух за права людини на Олімпіаді
- Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і організатори Олімпійських ігор у Токіо заборонили схиляти коліно на підтримку руху Black Lives Matter.
- МОК заборонив публікувати відповідні фотографії за декілька годин до першого жіночого футбольного матчу на турнірі між збірними Великої Британії та Чилі.
- У цьому матчі гравці обох команд встали на коліна, що було показано в прямому ефірі. Однак жодне з цих зображень не було розміщено у соціальних мережах Токіо-2020 і МОК.
- Згодом МОК та організатори Ігор у Токіо змінили думку та дозволили публікувати в соціальних мережах фотографії спортсменів, які схилили коліно на підтримку акції Black Lives Matter.