Німеччина зберегла лідерство, Україна без медалей: результати Олімпійських ігор 12 лютого

У Пекіні на зимових Олімпійських іграх 2022 у суботу, 12-го лютого, розіграли ще 6 комплектів нагород. Після 8-го змагального дня лідер медального заліку залишився незмінним.

Наразі запеклу боротьбу в медальному заліку ведуть Норвегія і Німеччина, повідомляє 24 канал. Команди ледь не щодня обмінюються позиціями.

До теми Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

Обидві країни виграли вже по 8 золотих медалей, але Німеччина очолює залік, адже здобула 5 срібних нагород проти трьох у норвежців.

На жаль, без медалей досі олімпійська збірна України.

Біатлон (чоловічий спринт)

1. Йоганнес Бьо (Норвегія)

2. Кантен Фійон-Має (Франція)

3. Тар'єй Бьо (Норвегія)

...

13. Дмитро Підручний (Україна)

15. Артем Прима (Україна)

60. Антон Дудченко (Україна)

66. Богдан Цимбал (Україна)

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Лижні гонки (жінки, естафета)

1. ОКР

2. Німеччина

3. Швеція

...

Україна не фінішувала

Стрибки на лижах з трампліна (чоловіки)

1. Маріус Ліндвік (Норвегія)

2. Рею Кобаясі (Японія)

3. Карл Гайгер (Німеччина)

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Сноубординг (сноуборд-кросс, змішані командні змагання)

1. США

2. Італія

3. Канада

Ковзанярський спорт (чоловіки, 500 метрів)

1. Гао Тін'юй (Китай)

2. Ча Мін Кю (Південна Корея)

3. Ватару Морісіге (Японія)

Скелетон, жінки

1. Ханна Нейс (Німеччина)

2. Жаклін Нарракотт (Австралія)

3. Кімберлі Бос (Нідерланди)

. У неділю, 13-го лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні мають розіграти 7 комплектів нагород.