Японія проявляє характер самураїв: гравець з Бундесліги забив Німеччині на ЧС-2022 – відео голу
Ріцу Доан вийшов на поле в середині другого тайму та за чотири хвилини опинився у потрібному місці. Гол футболіста Фрайбурга дозволив японцям зрівняти рахунок.
У другому матчі середи на чемпіонаті світу з футболу грають НІмеччина та Японія, пише 24 канал. Команди потрапили в квартет Е, де також опинились Іспанія та Коста-Рика.
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Перший тайм пройшов під диктовку Бундестім і завершився перевагою підопічних Фліка. Давід Раум заробив пенальті у чужому майданчику і Гюндоган точно пробив з позначки.
Відео голу Гюндогана:
Проте японці активізувались у другій половині матчу. Тренер освіжив атаку чисельними замінами і врешті решт деякі з них дозволили зрівняти рахунок.
Камада запустив по флангу Мінаміно, який тільки-но вийшов на поле. Форвард Монако прострілив в центр і Ноєр вибив прямо на ногу Доану. Хавбеку Фрайбурга, який теж з'явився з лави запасних, вразив вже порожні ворота.
Як Доан зрівняв рахунок:
Також сьогодні на вболівальників очікує ще два поєдинки:
- 18:00 Іспанія – Коста-Рика
- 21:00 Бельгія – Канада