Гра була корисною, – Ребров прокоментував нічию збірної України з Німеччиною

У понеділок, 3 червня, збірна України з футболу провела перший товариський матч у рамках підготовки до Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" була Німеччина.

Команда Сергія Реброва провела матч другим номером. Попри значний тиск від Бундестім Україні вдалося залишити ворота "сухими" та здобути нічию.

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Враження Реброва від матчу з Німеччиною

Після фінального свистка відбулася традиційна пресконференція. Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився враженням від зустрічі та розповів, чи задоволений виступом своєї команди.

Головна мета – підготуватися до Євро. Ця гра була корисною для обох збірних. На жаль, зараз гравці не готові на сто відсотків, але в нас попереду майже два тижні на підготовку. Я побачив велике бажання у футболістів, що дуже важливо, велике бажання команди грати на оборону. На жаль, нам довелося багато оборонятися. Але сьогодні була команда, яка розуміла, за рахунок чого ми можемо грати на рівні збірної Німеччини,

– сказав Ребров.

Також наставник "синьо-жовтих" зазначив, що для України дуже важливо проводити такі матчі та подякував Німеччині за допомогу під час повномасштабної війни:

"Бути представленою тут на Євро в Німеччині – дуже добре для України. Ми хочемо бути частиною європейської спільноти, тому такий форум має важливе значення для нашої країни. Я радий, що ми тут зараз, знову граємо проти Бундестіму.

Я вважаю, що Німеччина – найважливіший наш партнер під час війни. Я дуже вдячний цій країні. Ми не маємо тут жодних проблем, нас усі підтримують, це важливо. На жаль, зараз у нашій країні футбол не на першому плані. Дуже важливо для всіх у Європі, світі підтримувати Україну під час війни. Врешті-решт, я впевнений, дуже скоро футбол знову буде номером один у нашій країні".

. Матч у Нюрнбергу став десятим в історії протистоянь України та Німеччини. "Синьо-жовті" ще не перемагали Бундестім – 5 нічиїх і стільки ж поразок.

Зазначимо, що наступний матч команда Реброва проведе 7 червня з Польщею. Матч розпочнеться о 21:45.