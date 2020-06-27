УЄФА змінив дати проведення матчів збірної України в Лізі націй
УЄФА оприлюднив оновлений календар поєдинків у Лізі націй-2020/2021. В ньому змінені дати матчів збірної України.
У групі А4, де виступатимуть команди України, Швейцарії, Німеччини та Іспанії, відбулися зміни в термінах 5-го й 6-го турів, йдеться в повідомленні Української асоціації футболу. Це пов'язано з тим, що в цей період з'явилися додаткові дати для плей-офф Євро-2020 та товариських матчів 11 – 12 листопада.
До слова Фінал Кубка України офіційно перенесли зі Львова: де відбудеться матч
Відтак ігри збірної України змістили на один день.
1 тур
3 вересня 2020
Німеччина – Іспанія
Україна – Швейцарія
2 тур
6 вересня 2020
Іспанія – Україна
Швейцарія – Німеччина
3 тур
10 жовтня 2020
Іспанія – Швейцарія
Україна – Німеччина
4 тур
13 жовтня 2020
Німеччина – Швейцарія
Україна – Іспанія
5 тур
14 листопада 2020
Німеччина – Україна
Швейцарія – Іспанія
6 тур
17 листопада 2020
Іспанія – Німеччина
Швейцарія – Україна
Усі поєдинки нашої групи розпочинатимуться о 21.45 за київським часом.