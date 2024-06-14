Перший гол на Євро-2024: Віртц виводить Німеччину вперед – відео

У п'ятницю, 14 червня, офіційно розпочалось Євро-2024. У першому матчі футбольного турніру зустрілися збірні Німеччини та Шотландії.

Німеччина зуміла відкрити рахунок у матчі з Шотландією. Забитим м'ячем відзначився Флоріан Віртц, пише 24 канал.

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Перший гол на Євро-2024

Німеччина вдало реалізувала контратаку. Вже на 10-й хвилині команда Юліана Нагельсманна відкрила рахунок у матчі.

Після результативної передачі з правого флангу від Кімміха, Вірц з лінії штрафного низом забив м'яч у ворота Шотландії.

Перший гол Євро-2024 від Віртца: дивіться відео

Відзначимо, що Німеччина та Шотландія змагаються в Групі А. Окрім цих двох команд туди також входять Угорщина та Швейцарія.