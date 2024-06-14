Германия сумела открыть счет в матче с Шотландией. Забитым мячом отметился Флориан Виртц, пишет 24 канал.

Читайте также Старт Евро-2024: онлайн-трансляция матча Германия – Шотландия

Первый гол на Евро-2024

Германия удачно реализовала контратаку. Уже на 10-й минуте команда Юлиана Нагельсманна открыла счет в матче.

После результативной передачи с правого фланга от Киммиха, Вирц с линии штрафной низом забил мяч в ворота Шотландии.

Первый гол Евро-2024 от Виртца: смотрите видео

Отметим, что Германия и Шотландия соревнуются в Группе А. Кроме этих двух команд туда также входят Венгрия и Швейцария.