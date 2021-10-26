Німеччина, Кіпр, але у неї українське серце: Магучіх відмовилась змінювати громадянство

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх не може уявити те, як виступатиме під іншим прапором. Дівчина принесла Україні бронзову медаль Олімпіади у Токіо.

"Взагалі не бачу себе в іншій країні"

20-річна стрибунка у висоту Ярослава Магучіх розповіла про пропозиції від інших країн. Талановита легкоатлетка не бачить свого майбутнього в іншій країні.

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Ярослава запевнила, що жити хоче лише у рідній Україні.

Я не можу переїхати, взагалі не бачу себе в іншій країні. Подорожувати – так, будь ласка, жити – тільки в Україні. Не знаю, що буде через 10-15 років, але зараз ось так,

– розповіла спортсменка.

Магучіх отримувала багато пропозиції від іноземних країн. Але українка навідріз відмовилась змінювати громадянство. Німеччина, Кіпр, США та інші країні мріяли переманити талановиту легкоатлетку у свою країну. Але у Ярослави патріотичне українське серце.

Чи пропонували мені інші країни змінити громадянство? Так, але я відмовилася. Кликала Німеччина, з Кіпру дзвонили, США. Багато країн, але якщо ти на цьому не зациклюєшся, то куди?,

– зазначила Магучіх.