Бундестім рветься до титулу: онлайн-трансляція матчу Німеччина – Данія на Євро-2024

Збірні Німеччини та Данії зіграють на чемпіонаті Європи 29 червня 2024. Трансляцію гри у Дортмунді можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У суботу, 29 червня, на Євро-2024 відбудуться дві зустрічі в рамках 1/8 фіналу. На вечір винесена гра за участю команди-господарки Німеччини проти Данії, пише 24 Канал.

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Ударний старт німців

Бундестім яскраво почав групову стадія. Німеччина не залишила ані шансу Шотландії (5:1), а також впевнено переграла Угорщину (2:0). А ось в останньому турі у підопічних Нагельсманна виникли проблеми.

Німці довгий час програвали Швейцарії, але рятівний гол Фюллькруга у компенсований час врятував для команди нічию та перше місце у групі. Тепер же на Бундестім чекає "міцний горішок" зі Скандинавії.

Данія не особливо вразила на груповій стадії, але і не розчарувала. Підопічні Х'юлманда здобули три нічиї (проти Словенії, Англії та Сербії) та посіли друге місце у квартеті.

Загалом же данці є явним аутсайдером пари, хоча проблеми Німеччини в обороні можуть зіграти їм на руку. Через перебір карток матч пропустить Та, а Рюдігер під питанням через травму.

Тож можна очікувати на експериментальну пару центрбеків Шлоттербек – Антон. У Данії ж лише одна втрата, хавбек Х'юлманд пропустить гру через дискваліфікацію.

Орієнтовні склади:

: Ноєр – Кімміх, Антон, Шлоттербек, Міттельштедт – Андріх, Кроос – Мусіала, Гюндоган, Вірц – Гаверц.: Шмейхель – Мелє, Андерсен, Крістенсен, Вестергор, Крістіансен – Норгард, Гейб'єрг – Еріксен – Гойлунд, Вінд.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Німеччина – Данія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Німеччина – Данія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.