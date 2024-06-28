Рімейк фіналу Євро-1992: де дивитись матч Німеччина – Данія

Німеччина та Данія зустрінуться на першій стадії плей-оф чемпіонату Європи-2024. Команди підходять до очної битви з певними кадровими проблемами.

У суботу, 29 червня, розпочинається 1/8 фіналу на Євро-2024. На вечір винесена гра за участю господарки турніру Німеччини, яка у Дортмунді протистоятиме Данії, пише 24 Канал.

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Де дивитися матч

Зустріч у прямому ефірі буде показаний на території України. Онлайн-трансляція матчу Німеччина – Данія буде доступна на ОТТ-платформі Megogo.

Початок – о 22:00 за київським часом. Коментаторами гри будуть Вадим Скічко та Гліб Скрипченко.

Німці яскраво почали чемпіонат Європи-2024, здолавши на класі Шотландію (5:1) та Угорщину (2:0). А ось у зустрічі зі Швейцарією у підопічних Нагельсманна виникли проблеми.

Бундестім довгий відрізок зустрічі поступався "нейтралам". Але рятівний гол Фюллькруга у компенсований час врятував німцям нічию та перше місце у групі. Данія ж у групі менше вразила.

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Кадрові втрати

Підопічні Х'юлманда зіграли всі три матчі проти Словенії, Англії та Сербії внічию та примудрились посісти друге місце. Перед битвою з німцями скандинави втратили хавбека Х'юлманда через перебір карток.

А ось у Бундестім виникли серйозні проблеми в захисті. Та отримав дискваліфікацію через жовті картки, а Рюдігер отримав пошкодження. Тому цілком можливо, що Німеччина вийде на матч з Данією з дублерами в центрі захисту – Шлоттербек та Антон.

Історія зустрічей

Німеччина та Данія провели аж 30 очних матчів у історії. Перевага на боці Бундестім – 16 перемог при п'яти нічиїх та дев'яти поразках. На крупних турнірах команди перетинались чотири рази і Данія навіть змогла виграти у німців у фіналі Євро: