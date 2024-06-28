В субботу, 29 июня, начинается 1/8 финала на Евро-2024. На вечер вынесена игра с участием хозяйки турнира Германии, которая в Дортмунде будет противостоять Дании, пишет 24 Канал.

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Где смотреть матч

Встреча в прямом эфире будет показана на территории Украины. Онлайн-трансляция матча Германия – Дания будет доступна на ОТТ-платформе Megogo.

Начало – в 22:00 по киевскому времени. Комментаторами игры будут Вадим Скичко и Глеб Скрипченко.

Немцы ярко начали чемпионат Европы-2024, одолев на классе Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0). А вот во встрече со Швейцарией у подопечных Нагельсманна возникли проблемы.

Бундестим долгий отрезок встречи уступал "нейтралам". Но спасительный гол Фюллькруга в компенсированное время спас немцам ничью и первое место в группе. Дания же в группе меньше поразила.

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Кадровые потери

Подопечные Хьюлманда сыграли все три матча против Словении, Англии и Сербии вничью и умудрились занять второе место. Перед битвой с немцами скандинавы потеряли хавбека Хьюлманда из-за перебора карточек.

А вот у Бундестим возникли серьезные проблемы в защите. Та получил дисквалификацию из-за желтых карточек, а Рюдигер получил повреждение. Поэтому вполне возможно, что Германия выйдет на матч с Данией с дублерами в центре защиты – Шлоттербек и Антон.

История встреч

Германия и Дания провели аж 30 очных матчей в истории. Преимущество на стороне Бундестим – 16 побед при пяти ничьих и девяти поражениях. На крупных турнирах команды пересекались четыре раза и Дания даже смогла выиграть у немцев в финале Евро: