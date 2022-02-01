Нікуди не переходить, – журналіст спростував інформацію про трансфер Яремчука

Журналіст Ігор Циганик запевнив футбольних уболівальників, що Роман Яремчук залишається у Бенфіці і нікуди не переходить у нинішнє трансферне вікно.

Низка португальських ЗМІ поширила інформацію, що Яремчук залишить Бенфіку вже в нинішнє трансферне вікно через низьку результативність, яка не влаштовує керівництво команди та головного тренера.

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Яремчук нікуди не переходить. Все нормально, щоб усі заспокоїлися. Ця інформація вийшла якась незрозуміла, вигадують собі португальські журналісти. Він абсолютно комфортно почувається в Бенфіці.



І наскільки я розумію. Тренер ним задоволений і в нього все гаразд. Він залишається в Бенфіці і все спокійно,

– сказав Циганик в ефірі власного шо.

Кар'єра Яремчука в Португалії