Нікуди не переходить, – журналіст спростував інформацію про трансфер Яремчука

1 лютого 2022 , 07:55
Читать новость на русском

Джерело:

Циганик LIVE

Журналіст Ігор Циганик запевнив футбольних уболівальників, що Роман Яремчук залишається у Бенфіці і нікуди не переходить у нинішнє трансферне вікно.

Низка португальських ЗМІ поширила інформацію, що Яремчук залишить Бенфіку вже в нинішнє трансферне вікно через низьку результативність, яка не влаштовує керівництво команди та головного тренера.

До слова Не лише Евертон: хто ще хоче купити Яремчука в Бенфіки

Яремчук нікуди не переходить. Все нормально, щоб усі заспокоїлися. Ця інформація вийшла якась незрозуміла, вигадують собі португальські журналісти. Він абсолютно комфортно почувається в Бенфіці.

І наскільки я розумію. Тренер ним задоволений і в нього все гаразд. Він залишається в Бенфіці і все спокійно,
– сказав Циганик в ефірі власного шо.

Кар'єра Яремчука в Португалії

  • Яремчук переїхав до Португалії минулого літа за 17 мільйонів євро із бельгійського Гента.
  • У сезоні-2021/2022 відіграв 29 матчів, у яких забив 7 голів та зробив 5 асистів.
  • Його угода з Бенфікою розрахована до 30 червня 2026-го.
Автор: Юрій Семенюк