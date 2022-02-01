Ряд португальских СМИ распространил информацию, что Яремчук покинет Бенфику уже в нынешнее трансферное окно из-за низкой результативности, не устраивающей руководство команды и главного тренера.
К слову Не только Эвертон: кто еще хочет купить Яремчука у Бенфики
Яремчук никуда не переходит. Все нормально, чтобы все успокоились. Эта информация получилась какая-то непонятная, придумывают португальские журналисты. Он абсолютно комфортно чувствует себя в Бенфике. И как я понимаю. Тренер им доволен и у него все хорошо. Он остается в Бенфике и все спокойно,
– сказал Цыганик в эфире собственного шо.
Карьера Яремчука в Португалии
- Яремчук переехал в Португалию прошлым летом за 17 миллионов евро из бельгийского Гента.
- В сезоне-2021/2022 отыграл 29 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 5 ассистов.
- Его соглашение с Бенфикой рассчитано до 30 июня 2026 года.