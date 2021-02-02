Ніколи не бачив сніг: майбутній новачок Дніпра-1 шокований лютою зимою в Україні

Бразильський футболіст Фламенго Білл прилетів у Київ для проходження медогляду та підписання контракту з Дніпро-1. Новачок клубу був здивований лютими морозами.

Джерело: інстаграм Білла

21-річний півзахисник виклав фото у соцмережі, де видно засніжену дорогу. Білл додав до світлини "замерзаючі" смайлики та температурний показник 10 градусів морозу, які дали зрозуміти, що футболіст ще не жив у країні, де є справжня холодна зима.

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Шок для бразильця

Гравець ніколи у житті не бачив сніг через те, що ще не виїжджав за межі сонячної Бразилії протягом своєї кар'єри. Дніпровський клуб хоче підписати з Біллом орендну угоду до кінця 2021 року з правом викупу.

Що відомо про Білла? 21-річний хавбек виступав у Серії В чемпіонату Бразилії, але його контракт належить Фламенго. У цьому сезоні Білл зіграв 27 поєдинків, у яких 4 рази встиг відзначитись у воротах суперників та ще одного разу асистувати партнеру по команді. Раніше він також захищав кольори клубу Понте-Прета.

Майбутній новачок не може пройти тренувальний збір зі своєю новою командою через посилений карантин у Туреччині для прибулих з Бразилії.



Білл здивований погодою в Україні / Скриншот з instagram.com/bill_f99