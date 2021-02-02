Никогда не видел снег: будущий новичок Днепра-1 шокирован лютой зимой в Украине
Бразильский футболист Фламенго Билл прилетел в Киев для прохождения медосмотра и подписания контракта с Днепр-1. Новичок клуба был удивлен сильными морозами.
Источник: инстаграм Билла
21-летний полузащитник выложил фото в соцсети, где видно заснеженную дорогу. Билл добавил к фотографии "замерзающие" смайлики и температурный показатель 10 градусов мороза, которые дали понять, что футболист еще не жил в стране, где бывает настоящая холодная зима.
Читайте также: Днепр-1 официально усилился опытным бывшим голкипером Зари
Шок для бразильца
Игрок никогда в жизни не видел снег из-за того, что еще не выезжал за пределы солнечной Бразилии в течение своей карьеры. Днепровский клуб хочет подписать с Биллом арендное соглашение до конца 2021 года с правом выкупа.
Что известно о Билле?
21-летний хавбек выступал в серии В чемпионата Бразилии, но его контракт принадлежит Фламенго. В этом сезоне Билл сыграл 27 поединков, в которых 4 раза успел отметиться в воротах соперников и еще один раз ассистировать партнеру по команде. Ранее он также защищал цвета клуба Понте-Прета.
Будущий новичок не может пройти тренировочный сбор со своей новой командой из-за усиленного карантина в Турции для прибывших из Бразилии.
Билл удивлен погодой в Украине / Скриншот из instagram.com/bill_f99
Поделиться новостью