Бразильский футболист Фламенго Билл прилетел в Киев для прохождения медосмотра и подписания контракта с Днепр-1. Новичок клуба был удивлен сильными морозами.

Источник: инстаграм Билла

21-летний полузащитник выложил фото в соцсети, где видно заснеженную дорогу. Билл добавил к фотографии "замерзающие" смайлики и температурный показатель 10 градусов мороза, которые дали понять, что футболист еще не жил в стране, где бывает настоящая холодная зима.

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Шок для бразильца

Игрок никогда в жизни не видел снег из-за того, что еще не выезжал за пределы солнечной Бразилии в течение своей карьеры. Днепровский клуб хочет подписать с Биллом арендное соглашение до конца 2021 года с правом выкупа.

Что известно о Билле?

21-летний хавбек выступал в серии В чемпионата Бразилии, но его контракт принадлежит Фламенго. В этом сезоне Билл сыграл 27 поединков, в которых 4 раза успел отметиться в воротах соперников и еще один раз ассистировать партнеру по команде. Ранее он также защищал цвета клуба Понте-Прета.

Будущий новичок не может пройти тренировочный сбор со своей новой командой из-за усиленного карантина в Турции для прибывших из Бразилии.



Билл удивлен погодой в Украине / Скриншот из instagram.com/bill_f99