Українську гімнастку виключили зі збірної після емоційного меседжу про ненависть до Польщі

Український спорт не може "жити" без скандалів. Цього разу він трапився у художній гімнастиці та ще й за участю однієї з найсильніших спортсменок.

Влада Нікольченко мала необережність та виплеснула свій негатив у бік Польщі та людей, які живуть у сусідній країні з Україною. Згодо гімнастка вибачила за свої слова, зазначивши, що це говорила не вона, а емоції, які накопичились у неї фоні постійного стресу.

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Реакція на скандальну заяву української гімнастки

Однак сказане вже не повернеш. Федерація гімнастики України повідомила, що стосовно висловлювань гімнастки Влади Нікольченко на її сторінці в інстаграмі вже розпочато дисциплінарне провадження.

Емоційну заявку української гімнастки прокоментував колишній генеральний секретар Федерації гімнастики Польщі Пйотр Дец, який похвалив українську федерацію за реакцію на слова Нікольченко.

Тепер стало відомо, що Нікольченко більше не є членкинею збірної України з художньої гімнастики. Цю інформацію у коментарі Трибуні підтвердив виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

"Кожен спортсмен національної збірної України, що має честь представляти країну у світі, має усвідомлювати рівень своєї відповідальності. У той час, коли президент та уряд країни докладають неймовірних зусиль на міжнародній арені, консолідуючи підтримку інших країн, наше завдання – показувати світові, що українці – зрілий, спроможний, мудрий народ, гідний бути повноправним членом цивілізованого суспільства", – відповів в.о. міністра.

У цих умовах публічний емоціональний меседж, який дозволила собі колишня членкиня національної збірної, є шкідливим для нашої країни, неприпустимим і таким, що не може лишитися без нашої реакції,

– додав Бідний.

Це солідна втрата для української збірної, де Нікольченко була однією із провідних гімнасток. 20-річна художня гімнастка має у своєму здобутку медалі чемпіонату Європи та світу, призові місця Європейських ігор, перемога на Гран-прі-2018 та звання дворазової володарки Кубка світу у вправі з булавами.