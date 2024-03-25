Тренерка з художньої гімнастики Любов Полоніна розповіла, що у цьому приміщені свої тренування проводили діти. На момент атаки там нікого не було.

Дивіться також Росіяни атакували Київ балістикою: кількість постраждалих зросла до 10

Що відомо про спортивний зал, який знищила російська ракета

Не передати словами який жах ми сьогодні пережили. Не побажаю такого нікому і ніколи… Звичайний понеділок, початок робочого тижня, триває активна підготовка до змагань і тут таке.. Сказати що всі ми шоковані – не сказати нічого!,

– зазначила тренерка

За її словами, там залишилися дитячі речі.

"Ми не маємо більше залу. Всі килими, техніка, документи, предмети, сумки із спортивними речами дітей… Немає нічого! Залишились тільки спогади.

Одразу скажу, що в цей час зал був закритий, не було ні дітей, ні тренерів. Всесвіт подарував нам шанс жити далі. Поки що ми всі знаходимося у стані афекту, що буде потім я ще не знаю. Бережіть себе і своїх близьких", – розповіла тренерка.

Тренерка поділилася спогадами з тренувань: дивіться відео

Що відомо про атаку на Київ